«Черчесов понял, что не тот Мостовой». Александр Мостовой – о поражении сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал обратную замену полузащитника национальной команда Андрея Мостового в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2).



«Что касается обратной замены Мостового, может быть, Черчесов понял, что это не тот Мостовой и заменил его обратно (смеётся). Такие случаи бывают. Он же объяснил, что нужно было выпустить Соболева, чтобы увеличить давление на соперника. Не было такого, что Андрей не попадал по мячу, наоборот, он проявлял инициативу. А кого ещё менять? Миранчука? Дзюбу? Головина не уберёшь, потому что будет скандал. Я бы точно вскипел и обиделся на тренера. Мостовой просто молодой парень без авторитета, поэтому и был сделан такой выбор.



У нас сейчас сложное положение в группе, но не стоит забывать, что и хорваты, и словаки потеряли очки против слабых команд. У нас у троих одинаковые шансы выйти из группы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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