Александр Мостовой: Словакии фартануло. Всё ещё считаю, что мы выше классом

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2).



«Не могу сказать, что играли плохо. Другое дело, что мы встретили мотивированного соперника, который хорошо подготовился к игре. У нас заведомо было преимущество, потому что Словакия не побеждала два матча у слабых соперников. Словаки были самоотверженны, плюс им фартануло. Хотя, при счёте 1:1 преимущество было на нашей стороне, мы даже могли забить ещё.



Всё ещё считаю, что мы выше классом, чем Словакия. Хотя, у них тоже есть несколько футболистов очень высокого уровня. Вот Мак выступал в «Зените» и забил нам. Я даже не знаю, где он сейчас играет! Аналогичная ситуация с Губочаном — думал, он закончил давно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Сборная России, набрав в трёх матчах 6 очков, опустилась на второе место в турнирной таблице группы H и теперь уступает Хорватии по дополнительным показателям. Словакия (5) — на третьей строчке.

Сборная России выглядит лучше, если проигрывает. Мы атакуем, только когда припрёт Проблемы с мотивацией или установкой?