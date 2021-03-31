Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Мостовой: Словакии фартануло. Всё ещё считаю, что мы выше классом

Александр Мостовой: Словакии фартануло. Всё ещё считаю, что мы выше классом
Футбол / Сборная России 0
Аудио-версия:

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2).

«Не могу сказать, что играли плохо. Другое дело, что мы встретили мотивированного соперника, который хорошо подготовился к игре. У нас заведомо было преимущество, потому что Словакия не побеждала два матча у слабых соперников. Словаки были самоотверженны, плюс им фартануло. Хотя, при счёте 1:1 преимущество было на нашей стороне, мы даже могли забить ещё.

Всё ещё считаю, что мы выше классом, чем Словакия. Хотя, у них тоже есть несколько футболистов очень высокого уровня. Вот Мак выступал в «Зените» и забил нам. Я даже не знаю, где он сейчас играет! Аналогичная ситуация с Губочаном — думал, он закончил давно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Сборная России, набрав в трёх матчах 6 очков, опустилась на второе место в турнирной таблице группы H и теперь уступает Хорватии по дополнительным показателям. Словакия (5) — на третьей строчке.

Сборная России выглядит лучше, если проигрывает. Мы атакуем, только когда припрёт
Проблемы с мотивацией или установкой?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021