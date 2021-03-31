Александр Мостовой: Словакии фартануло. Всё ещё считаю, что мы выше классом

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в матче 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2).
«Не могу сказать, что играли плохо. Другое дело, что мы встретили мотивированного соперника, который хорошо подготовился к игре. У нас заведомо было преимущество, потому что Словакия не побеждала два матча у слабых соперников. Словаки были самоотверженны, плюс им фартануло. Хотя, при счёте 1:1 преимущество было на нашей стороне, мы даже могли забить ещё.
Всё ещё считаю, что мы выше классом, чем Словакия. Хотя, у них тоже есть несколько футболистов очень высокого уровня. Вот Мак выступал в «Зените» и забил нам. Я даже не знаю, где он сейчас играет! Аналогичная ситуация с Губочаном — думал, он закончил давно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Сборная России, набрав в трёх матчах 6 очков, опустилась на второе место в турнирной таблице группы H и теперь уступает Хорватии по дополнительным показателям. Словакия (5) — на третьей строчке.
- 31 марта 2021
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