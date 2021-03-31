Дания — Россия: стартовые составы команд на матч молодёжного Евро — 2021

Стали известны стартовые составы сборных Дании и России на матч 3-го тура группового этапа молодёжного Евро — 2021.

Дания: Кристенсен, А. Поульсен, Бех, Нельссон, Нартей, Линнстрём, Брюн-Ларсен, Дрейер, Карстенсен, Исаксен, Кофод.

Россия: Максименко, Тикнизян, Дивеев, Евгеньев, Голубев, Обляков, Глебов, Макаров, Захарян, Грулёв, Чалов.

Встреча заключительного, 3-го тура, группового этапа чемпионата Европы — 2021 пройдёт на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Адам Фаркаш (Венгрия).



Сборная России, набрав 3 очка, занимает третье место в группе C, уступая Франции по дополнительным показателям. Дания (6) располагается на первой строчке. Замыкает квартет Исландия (0). Плей-офф Евро пройдёт летом этого года.