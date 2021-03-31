Дания — Россия: стартовые составы команд на матч молодёжного Евро — 2021

Стали известны стартовые составы сборных Дании и России на матч 3-го тура группового этапа молодёжного Евро — 2021.
Дания: Кристенсен, А. Поульсен, Бех, Нельссон, Нартей, Линнстрём, Брюн-Ларсен, Дрейер, Карстенсен, Исаксен, Кофод.
Россия: Максименко, Тикнизян, Дивеев, Евгеньев, Голубев, Обляков, Глебов, Макаров, Захарян, Грулёв, Чалов.
Встреча заключительного, 3-го тура, группового этапа чемпионата Европы — 2021 пройдёт на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Адам Фаркаш (Венгрия).
Сборная России, набрав 3 очка, занимает третье место в группе C, уступая Франции по дополнительным показателям. Дания (6) располагается на первой строчке. Замыкает квартет Исландия (0). Плей-офф Евро пройдёт летом этого года.
- 31 марта 2021
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