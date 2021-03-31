РПЛ сообщила о переносе матча «Рубин» – «Динамо»
Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Динамо» перенесён на 1 мая, сообщает пресс-служба РПЛ.
Встреча «Рубина» и «Динамо», которая была запланирована на 2 мая в 14:00 мск, состоится 1 мая. Время начала матча осталось таким же — 14:00 мск. Перенос связан с проведением легкоатлетического Казанского марафона 2 мая. Кроме того, с 1 на 2 мая перенесён матч «Химки» – «Урал». Встреча начнётся в 14:00 мск.
Казанский «Рубин» в 23 матчах набрал 37 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. «Динамо» (39) находится на шестом месте. «Химки» (35) занимают девятое место, «Урал» (26) — 12-е.
Российская Премьер-Лига представила расписание матчей чемпионата с 24-го по 30-й туры в начале марта.
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