Англия — Польша: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 21:45
Сегодня, 31 марта, состоится матч сборных Англии и Польши. Встреча 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Польша.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Рогир Хониг и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Аллард Линдхут.
Англия и Польша находятся в группе I отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Венгрия, Албания, Андорра и Сан-Марино.
В эту международную паузу сборная Англии сыграла с Сан-Марино (5:0) и Албанией (2:0), а Польша провела матчи с Венгрией (3:3) и Андоррой (3:0).
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