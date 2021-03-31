Германия — Северная Македония: составы команд на матч отбора ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Германии и Северной Македонии в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Северная Македония.
Сборная Германии: тер Штеген, Джан, Гинтер, Рюдигер, Гозенс, Горецка, Киммих, Гюндоган, Хаверц, Гнабри, Зане.
Сборная Северной Македонии: Димитриевски, Муслиу, Велковски, Ристовски, Алиоски, Николов, Элмас, Адеми, Барди, Трайковски, Пандев.
Обслужит встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Владимир Москалёв.
Германия и Северная Македония находятся в группе J отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Армения, Румыния, Исландия и Лихтенштейн.
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