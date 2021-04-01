Форвард сборной Лихтенштейна забил исландцам прямым ударом с углового
Нападающий сборной Лихтенштейна Яник Фрик забил гол в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Исландии (1:4).
На 79-й минуте форвард отправил мяч в ворота исландцев прямым ударом с углового.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
В матче группы J сборная Лихтенштейна дома проиграла национальной команде Исландии со счётом 1:4. В другом матче сборная Германии проиграла Северной Македонии со счётом 1:2.
Сборная Северной Македонии набрала 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы J. Германия (6) — на 3-м месте. Лидером группы является сборная Армении (9). Румыния (3) — на 4-м месте. Исландия (3) — на 5-м месте. Замыкает таблицу Лихтенштейн (0).
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