Гризманн обогнал Трезеге по количеству голов за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн обогнал Давида Трезеге по количеству голов за национальную команду. Мяч в ворота Боснии в отборочном турнире чемпионата мира — 2022 стал для него 35-м. Этот гол оказался единственным в матче.

Впереди Гризманна в списке бомбардиров располагаются Мишель Платини (41 гол), Оливье Жиру (44) и Тьерри Анри (51).

Ранее нападающий «Барселоны» вышел в стартовом составе сборной Франции на матч отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Казахстана (2:0). Это появление в стартовом составе сборной Франции стало для Гризманна 45-м подряд. Антуан установил рекорд национальной команды по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал Патрику Виейра, который выходил в стартовом составе сборной Франции 44 встречи подряд.