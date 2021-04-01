Гризманн обогнал Трезеге по количеству голов за сборную Франции
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн обогнал Давида Трезеге по количеству голов за национальную команду. Мяч в ворота Боснии в отборочном турнире чемпионата мира — 2022 стал для него 35-м. Этот гол оказался единственным в матче.
Впереди Гризманна в списке бомбардиров располагаются Мишель Платини (41 гол), Оливье Жиру (44) и Тьерри Анри (51).
Ранее нападающий «Барселоны» вышел в стартовом составе сборной Франции на матч отбора на ЧМ-2022 с национальной командой Казахстана (2:0). Это появление в стартовом составе сборной Франции стало для Гризманна 45-м подряд. Антуан установил рекорд национальной команды по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал Патрику Виейра, который выходил в стартовом составе сборной Франции 44 встречи подряд.
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