«Банда Карпина готова». «Ростов» выпустил атмосферный ролик перед матчем со «Спартаком»

«Ростов» выпустил атмосферный ролик перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игроки и главный тренер клуба Валерий Карпин предстали в образах персонажей сериала «Острые козырьки».



«Банда Валерия Карпина готова к матчу с гостями из столицы», — подписали ролик представители пресс-службы «Ростова».

Посмотреть ролик можно на YouTube-канале «Ростова».

«Ростов», набрав 37 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Сочи». От зоны еврокубков подопечные Карпина отстают на три очка.



Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» состоится 4 апреля. Старт встречи – в 19:00 мск. Матч пройдёт на поле «Ростов Арены» в городе Ростов-на-Дону.