«Банда Карпина готова». «Ростов» выпустил атмосферный ролик перед матчем со «Спартаком»

«Ростов» выпустил атмосферный ролик перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игроки и главный тренер клуба Валерий Карпин предстали в образах персонажей сериала «Острые козырьки».
«Банда Валерия Карпина готова к матчу с гостями из столицы», — подписали ролик представители пресс-службы «Ростова».
Посмотреть ролик можно на YouTube-канале «Ростова».
«Ростов», набрав 37 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям опережая «Рубин» и уступая «Сочи». От зоны еврокубков подопечные Карпина отстают на три очка.
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» состоится 4 апреля. Старт встречи – в 19:00 мск. Матч пройдёт на поле «Ростов Арены» в городе Ростов-на-Дону.
- 1 апреля 2021
-
10:14
-
10:13
-
09:49
-
09:41
-
09:38
-
09:32
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
05:39
-
05:20
-
04:17
-
03:42
-
03:30
-
03:11
-
02:55
-
02:04
-
01:42
-
01:26
-
00:53
-
00:52
-
00:39
-
00:28
-
00:24
- 31 марта 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:41
-
23:39
-
23:38
-
23:37