Сергей Семак: Малком тренируется в общей группе, Дриусси работает с ограничениями

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«Малком и Себастьян Дриусси работают в общей группе. Дриусси работает с определенными ограничениями, Малком — без них. Ребята потихоньку набирают форму. Думаю, Малком точно будет готов к игре, надеемся, что Дриусси тоже. Михаил Кержаков пока тренируется по индивидуальной программе, но надеемся, что в скором времени он к нам присоединится», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



«Зенит» в 23 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Спартак» (44) — второй. «Химки» (35) — на девятом месте в турнирной таблице.

Сергей Семак: результаты «Химок» говорят сами за себя