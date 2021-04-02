Сергей Семак: результаты «Химок» говорят сами за себя

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о влиянии паузы на матчи сборных и поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«Я думаю, минусов в паузе на матчи сборных больше. Какая-то группа футболистов осталась без полноценной игровой практики, другая группа, наоборот, провела очень много матчей. Поэтому сейчас нам очень важно определить, кто в каком состоянии находится, чтобы сделать правильный выбор и максимально ответственно подготовиться к предстоящему матчу.



Результаты «Химок» говорят сами за себя. Эта команда играет очень организованно, при этом у них есть игроки, которые выделяются в индивидуальном плане. «Химки» хорошо действуют в быстрых контратаках, и я думаю, что они не зря набрали столько очков. Нас ждёт очень сложный и серьёзный матч», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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