Сергей Семак: результаты «Химок» говорят сами за себя

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о влиянии паузы на матчи сборных и поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«Я думаю, минусов в паузе на матчи сборных больше. Какая-то группа футболистов осталась без полноценной игровой практики, другая группа, наоборот, провела очень много матчей. Поэтому сейчас нам очень важно определить, кто в каком состоянии находится, чтобы сделать правильный выбор и максимально ответственно подготовиться к предстоящему матчу.
Результаты «Химок» говорят сами за себя. Эта команда играет очень организованно, при этом у них есть игроки, которые выделяются в индивидуальном плане. «Химки» хорошо действуют в быстрых контратаках, и я думаю, что они не зря набрали столько очков. Нас ждёт очень сложный и серьёзный матч», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 2 апреля 2021
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