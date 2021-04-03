Экс-игрок сборной Бельгии: Эден Азар верил в свой талант, но никогда над ним не работал

Бывший футболист сборной Бельгии Жиль де Бильде поделился мнением о нападающем «Реала» Эдене Азаре.



«На протяжении всей карьеры Азар верил в свой талант, но никогда над ним не работал. Он присоединился к самому большому клубу мира и знал, что должен заменить Криштиану Роналду, но прибыл в расположение команды с лишним весом. В этом весь Азар. Он так и не обрёл свой рабочий ритм. Азар производит впечатление футболиста, который, возможно, никогда не сможет играть в полную силу», — приводит слова де Бильде HLN.



Накануне стало известно, что Азар вернулся к тренировкам в общей группе «Реала». 13 марта бельгийский нападающий вернулся на поле после продолжительного восстановления однако позднее выяснилось, что игрок вновь травмировался.

Азар и Кроос вернулись к тренировкам. Впереди матчи с «Ливерпулем» и «Барселоной»