Азар и Кроос вернулись к тренировкам. Впереди матчи с «Ливерпулем» и «Барселоной»

Мадридский «Реал» в ближайших матчах сможет вновь рассчитывать на двух футболистов стартового состава.



Как сообщает Marca, нападающий Эден Азар и полузащитник Тони Кроос вернулись к тренировкам в общей группе. Главному тренеру команды Зинедину Зидана предстоит принять решение об их участии в предстоящих встречах. После матча с «Эйбаром» (3 апреля) у «сливочных» будут игры с «Ливерпулем» (6 и 14 апреля) и «Барселоной» (10 апреля).



Напомним, Кроос получил повреждение приводящей мышцы, покинул расположение сборной Германии и пропустил все её матчи в минувшую международную паузу. Азар, в свою очередь, 13 марта вернулся на поле после продолжительного восстановления. Позднее стало известно, что игрок вновь травмировался.

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