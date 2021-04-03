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«Дженоа» с Шомуродовым сыграл вничью с «Фиорентиной» без Кокорина

«Дженоа» с Шомуродовым сыграл вничью с «Фиорентиной» без Кокорина
Футбол / Италия 0
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В матче 29-го тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграл вничью с «Фиорентиной». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:1.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро, ему ассистировал Джанлука Скамакка. На 23-й минуте нападающий «Фиорентины» Душан Влахович сравнял счёт, голевую передачу отдал Гаэтано Кастровилли. В начале второго тайма полузащитник «фиалок» Франк Рибери получил красную карточку.

Бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов, выступающий за «Дженоа», вышел на поле на 83-й минуте. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в матче участия не принимал.

«Дженоа» набрал 32 очка и занимает 13-е место в таблице Серии А. «Фиорентина» (30) находится на 14-м месте.

Результаты других матчей Серии А:

«Наполи» — «Кротоне» — 4:3

«Сассуоло» — «Рома» — 2:2

Италия - Серия А. 29-й тур
03 апреля 2021, суббота. 16:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Дестро – 13'   1:1 Влахович – 23'
Удаления: нет / Рибери – 51'
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