«Дженоа» с Шомуродовым сыграл вничью с «Фиорентиной» без Кокорина

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграл вничью с «Фиорентиной». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:1.
На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро, ему ассистировал Джанлука Скамакка. На 23-й минуте нападающий «Фиорентины» Душан Влахович сравнял счёт, голевую передачу отдал Гаэтано Кастровилли. В начале второго тайма полузащитник «фиалок» Франк Рибери получил красную карточку.
Бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов, выступающий за «Дженоа», вышел на поле на 83-й минуте. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в матче участия не принимал.
«Дженоа» набрал 32 очка и занимает 13-е место в таблице Серии А. «Фиорентина» (30) находится на 14-м месте.
Результаты других матчей Серии А:
«Наполи» — «Кротоне» — 4:3
«Сассуоло» — «Рома» — 2:2
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