Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Дженоа» с Шомуродовым сыграл вничью с «Фиорентиной» без Кокорина

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Дженоа» сыграл вничью с «Фиорентиной». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:1.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро, ему ассистировал Джанлука Скамакка. На 23-й минуте нападающий «Фиорентины» Душан Влахович сравнял счёт, голевую передачу отдал Гаэтано Кастровилли. В начале второго тайма полузащитник «фиалок» Франк Рибери получил красную карточку.

Бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов, выступающий за «Дженоа», вышел на поле на 83-й минуте. Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в матче участия не принимал.

«Дженоа» набрал 32 очка и занимает 13-е место в таблице Серии А. «Фиорентина» (30) находится на 14-м месте.

Результаты других матчей Серии А:

«Наполи» — «Кротоне» — 4:3

«Сассуоло» — «Рома» — 2:2