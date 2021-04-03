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«Рубин» обыграл «Сочи» благодаря голу Кварацхелии

«Рубин» обыграл «Сочи» благодаря голу Кварацхелии
Футбол / РПЛ 0

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи». Встреча проходила в Казани на «Ак Барс Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч забил вышедший на замену Хвича Кварахцелия после передачи Олега Шатова.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистентами были Егор Волховитин и Александр Кудрявцев. Резервный арбитр – Антон Фролов.

Благодаря победе «Рубин» набрал 40 очков и вышел на промежуточное четвёртое, еврокубковое место турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» по-прежнему имеет 40 очков, но теперь располагается на пятом месте.

В 25-м туре РПЛ «Рубин» 10 апреля сыграет в гостях с «Ростовом», «Сочи» 11 апреля встретится на «Фиште» с «Зенитом».

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
03 апреля 2021, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Кварацхелия – 71'
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