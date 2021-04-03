«Думаете я держусь за своё место?» Мусаев ответил на вопрос об уходе из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос об увольнении с поста главного тренера команды.
«Ещё после матча со «Спартаком» я говорил с руководством. Я сказал, что уйду, если так будет лучше для команды, я готов был сделать это в тот же день. Вы слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой, люблю свою работу. Это мой город, я вырос здесь как тренер. Я мечтаю о том, чтобы добыть первые трофеи с клубом, принести новые победы. Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своё место? Я понимаю, что сложившаяся ситуация, все эти поражения — вина тренера. В первую очередь я должен поговорить с президентом клуба», – передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
Напомним, что в 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» в гостях разгромил «Краснодар» со счётом 5:0.
После 24 матчей грозненцы с 32 очками занимают 11-е место, краснодарцы (34) располагаются строчкой выше.
- 3 апреля 2021
-
20:13
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:49
-
19:46
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:27
-
19:16
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:43
-
18:39
-
18:37
-
18:34
-
18:23
-
18:23
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:53
-
17:51
-
17:51
-
17:44
-
17:33