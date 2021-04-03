«Думаете я держусь за своё место?» Мусаев ответил на вопрос об уходе из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос об увольнении с поста главного тренера команды.

«Ещё после матча со «Спартаком» я говорил с руководством. Я сказал, что уйду, если так будет лучше для команды, я готов был сделать это в тот же день. Вы слышали ответ руководства. Я дорожу своей работой, люблю свою работу. Это мой город, я вырос здесь как тренер. Я мечтаю о том, чтобы добыть первые трофеи с клубом, принести новые победы. Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, что я спокойно сижу и держусь за своё место? Я понимаю, что сложившаяся ситуация, все эти поражения — вина тренера. В первую очередь я должен поговорить с президентом клуба», – передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Напомним, что в 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» в гостях разгромил «Краснодар» со счётом 5:0.



После 24 матчей грозненцы с 32 очками занимают 11-е место, краснодарцы (34) располагаются строчкой выше.