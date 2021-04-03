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«Нижний Новгород» обыграл «Балтику» и вышел на второе место в таблице ФНЛ

«Нижний Новгород» обыграл «Балтику» и вышел на второе место в таблице ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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3 апреля «Балтика» принимала «Нижний Новгород» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Калининград» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В качестве его ассистентов выступили Алексей Воронцов и Александр Приходько. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:2.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами: на 34-й минуте Артём Попов вывел новгородцев вперёд, а на 42-й Аллеф Андраде с пенальти сравнял счёт в матче. На 68-й минуте защитник гостей Никита Каккоев принёс победу «Нижнему Новгороду».

«Балтика» после 34 матчей с 58 очками занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» набрал 72 очка и поднялся на вторую строчку.

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
03 апреля 2021, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Попов – 34'   1:1 Андраде – 42' (пен)   1:2 Каккоев – 68'
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