«Нижний Новгород» обыграл «Балтику» и вышел на второе место в таблице ФНЛ

3 апреля «Балтика» принимала «Нижний Новгород» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Калининград» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В качестве его ассистентов выступили Алексей Воронцов и Александр Приходько. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:2.
В первом тайме команды обменялись забитыми мячами: на 34-й минуте Артём Попов вывел новгородцев вперёд, а на 42-й Аллеф Андраде с пенальти сравнял счёт в матче. На 68-й минуте защитник гостей Никита Каккоев принёс победу «Нижнему Новгороду».
«Балтика» после 34 матчей с 58 очками занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» набрал 72 очка и поднялся на вторую строчку.
- 3 апреля 2021
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