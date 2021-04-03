«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» и упрочила лидерство в Бундеслиге
В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл мюнхенской «Баварии». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 0:1.
На 38-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник Леон Горецка. Томас Мюллер принял передачу в штрафной «Лейпцига», убрал защитника на замахе и выкатил мяч в центр — под удар в касание набежавшему Горецка — получилось точно в ближний угол ворот.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты — Лассе Кословски и Ян Зайдель. Резервный арбитр — Штефан Лупп.
«Бавария» в 27 матчах набрала 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» (57) находится на втором месте.
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