Экс-игрок «Уфы» Карп отреагировал на уход Рахимова эмодзи с клоуном

Бывший полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп, который перешёл в «Тамбов» зимой, отреагировал на новость об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.
Под постом об уходе специалиста в «Инстаграме» уфимского клуба Карп оставил сообщение, состоящее из эмодзи с аплодисментами и клоуном.
Карп перешёл в «Тамбов» в феврале, воспользовавшись опцией в контракте с «Уфой». Молдавский хавбек перешёл в «Уфу» в январе 2017 года из румынского клуба «Вииторул». За это время 27-летний полузащитник провёл 90 матчей в составе российской команды и забил три гола. В нынешнем сезоне за «Уфу» Карп сыграл 12 матчей (9 — в основном составе) и получил три жёлтые карточки.
Сегодня, 3 апреля, «Уфа» сообщила об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. Специалист решил подать в отставку на пресс-конференции после встречи с «Динамо» (0:4).
- 3 апреля 2021
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