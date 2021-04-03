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Экс-игрок «Уфы» Карп отреагировал на уход Рахимова эмодзи с клоуном

Экс-игрок «Уфы» Карп отреагировал на уход Рахимова эмодзи с клоуном
Футбол / РПЛ 0
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Бывший полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп, который перешёл в «Тамбов» зимой, отреагировал на новость об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.

Под постом об уходе специалиста в «Инстаграме» уфимского клуба Карп оставил сообщение, состоящее из эмодзи с аплодисментами и клоуном.

Карп перешёл в «Тамбов» в феврале, воспользовавшись опцией в контракте с «Уфой». Молдавский хавбек перешёл в «Уфу» в январе 2017 года из румынского клуба «Вииторул». За это время 27-летний полузащитник провёл 90 матчей в составе российской команды и забил три гола. В нынешнем сезоне за «Уфу» Карп сыграл 12 матчей (9 — в основном составе) и получил три жёлтые карточки.

Сегодня, 3 апреля, «Уфа» сообщила об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. Специалист решил подать в отставку на пресс-конференции после встречи с «Динамо» (0:4).

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