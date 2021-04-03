«Боруссия» Мёнхенгладбах одержала волевую победу над «Фрайбургом»

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Фрайбург». Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



К перерыву «Фрайбург» вёл в счёте: на 10-й минуте Роланд Шаллаи забил с передачи Эрмедина Демировича и вывел гостей вперёд, а во втором тайме хозяева забили два безответных мяча. На 53-й минуте Марку Тюрам забил после передачи Ларса Штиндля, а спустя семь минут Тюрам оформил дубль. На сей раз ему ассистировал Кристоф Крамер. На 69-й минуте «Боруссия» могла увеличить преимущество, но после просмотра VAR судья отменил гол Ларса Штиндля. На пятой добавленной минуте гости сравняли счёт, но, посмотрев VAR, арбитр не засчитал гол из-за оффсайда.



«Боруссия» в 27 матчах набрала 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Фрайбург» (37) находится на девятом месте.