«Лион» отыгрался в матче с «Лансом» на 81-й минуте

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Ланс» принимал «Лион». Встреча проходила на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась вничью – 1:1.
Хозяева могли открыть счёт на 36-й минуте, однако после просмотра VAR арбитр не засчитал гол Шейка Умара Дукура из-за игры рукой. На 65-й минуте Жонатан Клосс отличился с передачи Гаэля Какуты и вывел «Ланс» вперёд, а на 81-й Лукас Пакета сравнял счёт в матче. На 90-й минуте гости остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Ислам Слимани.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. Ассистенты — Стефан Люзи и Орельен Друэ. Резервный арбитр — Бенжамен Лепесан.
«Ланс» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лион» с 61 очком располагается на четвёртой строчке. Лидирует в чемпионате «Лилль», у которого 66 баллов.
- 4 апреля 2021
-
00:50
-
00:41
-
00:30
-
00:15
- 3 апреля 2021
-
23:56
-
23:53
-
23:53
-
23:43
-
23:39
-
23:33
-
23:31
-
23:26
-
23:25
-
23:09
-
23:05
-
22:56
-
22:51
-
22:38
-
22:31
-
22:17
-
22:08
-
22:03
-
21:57
-
21:57
-
21:50
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:36
-
21:31
-
21:26
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:05