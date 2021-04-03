«Лион» отыгрался в матче с «Лансом» на 81-й минуте

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Ланс» принимал «Лион». Встреча проходила на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась вничью – 1:1.



Хозяева могли открыть счёт на 36-й минуте, однако после просмотра VAR арбитр не засчитал гол Шейка Умара Дукура из-за игры рукой. На 65-й минуте Жонатан Клосс отличился с передачи Гаэля Какуты и вывел «Ланс» вперёд, а на 81-й Лукас Пакета сравнял счёт в матче. На 90-й минуте гости остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил Ислам Слимани.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. Ассистенты — Стефан Люзи и Орельен Друэ. Резервный арбитр — Бенжамен Лепесан.



«Ланс» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лион» с 61 очком располагается на четвёртой строчке. Лидирует в чемпионате «Лилль», у которого 66 баллов.