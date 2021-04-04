Артета: если у игроков «Арсенала» большие яйца, то они должны принять вызов в Лиге Европы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение «канониров» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:3).
«Мы полностью заслужили это поражение. Игроки «Ливерпуля» были лучше во всех компонентах и заслужили победу с тем преимуществом в счёте, которое у них есть, или даже больше. Я беру на себя ответственность за то, как «Арсенал» играл сегодня.
Мне не нужно оправдываться, у нас нет 5 или 6 игроков, но стандарты в этом футбольном клубе намного выше, и я должен заставить имеющихся футболистов выступать на этом уровне. Мы сами отдавали мяч и не смогли сделать три точных передачи подряд. Сейчас я в шоке. Результат сегодняшнего матча не вытекал из того, что я видел в тренировочном цикле.
Попадание в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы? Это вызов и даёт нам возможность. Если у игроков «Арсенала» есть мужество и большие яйца, и если они представляют такой клуб как «Арсенал», то в матче с пражской «Спартой» мы должны принять этот вызов», — цитирует Артету Goal.
«Арсенал», набрав 42 очка в 30 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Спарта» состоится в четверг, 8 апреля (начало матча – 22:00 мск.).
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