Шалимов: Мусаев сдался. Видимо, ему было стыдно смотреть Галицкому в глаза

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал уход Мурада Мусаева с поста главного тренера краснодарцев.



«Мусаев ушёл сам. Если мы берём этот момент, то сам Галицкий не увольнял бы его до конца сезона. Думаю, клуб даже не искал никакого нового тренера. «Краснодар» явно не собирался убирать наставника. Хотели дойти до конца сезона, в еврокубки они всё равно не попадают. Травм было много, у Мусаева были заслуги, но так случилось. Сейчас два варианта: либо до конца сезона будет тренер в качестве и.о., либо будут искать тренера на постоянной основе, который ничего на шесть игр не поменяет.



Рассчитываю, что они могут попасть в Лигу Европы? Я в это не верю, народ в верхней части таблице нормально себя ощущает. Мусаев убитый, поэтому не стали его уговаривать. Галицкий посмотрел и всё понял. Мурад сдался. Он мог дойти до конца, но он всё понимал. Видимо, ему было стыдно смотреть в глаза Галицкому. Сказал: «Я больше не могу, избавьте меня от мучений», – сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.