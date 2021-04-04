«Барселона» не передумала предлагать Месси пожизненный контракт
ФК «Барселона» по-прежнему намерена предложить аргентинскому форварду Лионелю Месси пожизненный контракт, сообщает AS.com.
Как сообщает источник, в каталонском клубе уверены, игрока можно убедить с помощью пожизненного контракта. Месси мог бы иметь пожизненную зарплату с «Барселоной», однако выплаты прекратятся, если футболист завершит карьеру в США или Катаре. Сообщается, что Месси готов без своего отца вести переговоры с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» действует до лета 2021 года. Ранее футболист был намерен покинуть каталонский клуб.
В текущем сезоне испанской Примеры аргентинец провёл 26 игр и забил 23 мяча. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Месси за шесть игр отличился пять раз.
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