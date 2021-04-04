Защитника ЦСКА Магнуссона унесли с поля на носилках в матче с «Тамбовом»

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон получил травму во втором тайме матча с «Тамбовом». Счёт — 2:1 в пользу московской команды, идёт второй тайм.

Исландского защитника унесли с поля на носилках. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.

Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Александр Богданов (Верея) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — ЦСКА.



ЦСКА набрал 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.