«Спартак» открыл счёт в матче с «Ростовом». Гол забил Виктор Мозес

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимает московский «Спартак». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.
Счёт в матче на 23-й минуте открыл московский «Спартак». Гол забил Виктор Мозес, который на скорости дошёл до штрафной площади, обыграл защитника и пробил низом в ближний угол — мяч задел ногу Алеесами и влетел в сетку.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
До этого матча «Спартак», имея в своём активе 44 очка, занимал 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) занимал 8-е место.
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