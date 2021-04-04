Упущенные три очка подопечных Жозе Моуринью — в видеообзоре матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась вничью — 2:2.



На 28-й минуте защита гостей грубо ошиблась возле собственной штрафной, мяч попал к полузащитнику «сорок» Шону Лонгстаффу, далее он сделал перевод на свободного Жоэлинтона, который в касание уложил мяч в нижний угол ворот.



На 30-й минуте полузащитник гостей Джованни Ло Чельсо забежал по правому флангу и прострелил низом в штрафную, мяч после рикошета отскочил к Гарри Кейну, который с трёх метров поразил уже пустые ворота.



А на 34-й минуте полузащитник Тангай Н'Домбеле сделал передачу к штрафной, где Гарри Кейн, получив мяч, продвинулся вперёд и неотразимо пробил в дальний угол ворот.



Окончательный счёт был установлен на 85-й минуте — вингер хозяев Аллан Сент-Максимен, находясь в чужой штрафной, сделал скидку в центр, мяч отскочил к полузащитнику Джозефу Уиллоку, который с пяти метров расстрелял ворота «шпор».

Видеообзор матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в 30 матчах набрал 49 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (29) — на 17-м месте.