Упущенные три очка подопечных Жозе Моуринью — в видеообзоре матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась вничью — 2:2.
На 28-й минуте защита гостей грубо ошиблась возле собственной штрафной, мяч попал к полузащитнику «сорок» Шону Лонгстаффу, далее он сделал перевод на свободного Жоэлинтона, который в касание уложил мяч в нижний угол ворот.
На 30-й минуте полузащитник гостей Джованни Ло Чельсо забежал по правому флангу и прострелил низом в штрафную, мяч после рикошета отскочил к Гарри Кейну, который с трёх метров поразил уже пустые ворота.
А на 34-й минуте полузащитник Тангай Н'Домбеле сделал передачу к штрафной, где Гарри Кейн, получив мяч, продвинулся вперёд и неотразимо пробил в дальний угол ворот.
Окончательный счёт был установлен на 85-й минуте — вингер хозяев Аллан Сент-Максимен, находясь в чужой штрафной, сделал скидку в центр, мяч отскочил к полузащитнику Джозефу Уиллоку, который с пяти метров расстрелял ворота «шпор».
Видеообзор матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» в 30 матчах набрал 49 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (29) — на 17-м месте.
- 5 апреля 2021
-
00:59
-
00:44
-
00:34
-
00:11
-
00:08
-
00:03
- 4 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:30
-
23:24
-
23:04
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:26