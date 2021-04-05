Серхио Рамос: всегда был фанатом магии Роналдиньо. Мы больше не увидим такого футболиста

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в документальном сериале о себе, снятом Amazon, выразил восхищение бывшим футболистом «Барселоны» Роналдиньо.
«Я всегда был большим фанатом его футбола и магии. Он был особенным игроком. Время будет идти, но мы больше не увидим футболиста с таким же уровнем волшебства, оригинальности и превосходства. За время, когда мне приходилось останавливать Роналдиньо или, по крайней мере, пытаться это сделать, я понял, что его нужно ждать. Нельзя на него выбрасываться. Отобрать у него мяч было практически невозможно», — приводит слова Рамоса AS.
Роналдиньо защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2008 год. В ходе своей карьеры, которая длилась до 2015 года, он также играл за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». В сборную Бразилии вызывался с 1999 по 2013 год.
- 5 апреля 2021
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