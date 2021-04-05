Караваев: усталость после сборной? В Европе все играют через два дня на третий

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0).
«Все игры тяжелые, все играют от ножа. Хорошо, что удалось забить в первом тайме и немного раскрепостить игру. Во втором тайме мы играли лучше, нужно было забить свои моменты. Не забили, но в концовке довели до гола.
Мой гол? Там все молодцы, Артем Дзюба тоже поборолся и даже микротравму получил. Конечно, Дуглас должен был забивать первым касанием, но все доработали и завершили момент голом.
Не было ли усталости после сборной? Никаких проблем нет, в Европе все играют через два дня на третий. Всё в порядке», — приводит слова Караваева «Матч ТВ».
Встреча «Зенита» и «Химок» проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.
- 5 апреля 2021
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