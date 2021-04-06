«Милан» не будет продлевать контракт с Манджукичем

Нападающий «Милана» Марио Манджукич с большой долей вероятности покинет команду по завершении сезона. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб не будет продлевать контракт с 34-летним форвардом. Срок его соглашения истекает в июне. В контракте прописана возможность продления до 2022 года, однако игра хорвата не устраивает директоров клуба Паоло Мальдини и Фредерика Массару.

Манджукич перешёл в «Милан» в январе 2021 года на правах свободного агента, но из-за травм сыграл всего в четырёх матчах Серии А и не забил ни одного гола.

Ранее стало известно, что шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович продлил соглашение с клубом ещё на один сезон.