Мартин Киоун: если Артета продолжит ставить Обамеянга, то рискует потерять уважение

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Мартин Киоун предположил, что главному тренеру «канониров» Микелю Артете не стоит постоянно ставить в основной состав форварда Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Артете нужно принять важное решение по капитану. Он уже показал пример, когда не выпустил Пьер-Эмерика Обамеянга в недавнем матче с «Тоттенхэмом». Обамеянг должен был выйти в стартовом составе, но перед этим опоздал и не вышел на поле.

Не пора ли Артете вновь обойтись без него за плохую игру с «Ливерпулем»? Если он продолжит ставить Обамеянга, то рискует потерять уважение в команде. Пришло время довериться 19-летнему Мартинелли. Он слишком хорош, чтобы сидеть на скамейке. Одноклубники видят его работу на тренировках и знают, на что он способен. Они будут в недоумении, если его опять не выпустят на поле. Я уже в недоумении», — цитирует Киоуна Daily Mail.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Ливерпуль»