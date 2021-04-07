Полузащитник «Вест Хэма» восхитился игрой Крооса. Тони отреагировал

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Англии Деклан Райс оценил игру хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1). Чемпион мира 2014 года отметился результативной передачей в моменте с первым голом Винисиуса Жуниора.
«Наблюдать за игрой Тони Крооса — это нечто особенное», — написал Райс в своём «твиттере».
Немец ответил: «Спасибо, приятель».
Ответная встреча состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
Райс в двух матчах сборной Англии подряд получил приз лучшему игроку. 28 марта в игре отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сборная Англии победила Албанию (2:0), а 31 марта подопечные Гарета Саутгейта обыграли поляков (2:1). В составе «Вест Хэма» Райс провёл 29 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»
- 7 апреля 2021
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