Полузащитник «Вест Хэма» восхитился игрой Крооса. Тони отреагировал

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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Англии Деклан Райс оценил игру хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1). Чемпион мира 2014 года отметился результативной передачей в моменте с первым голом Винисиуса Жуниора.

«Наблюдать за игрой Тони Крооса — это нечто особенное», — написал Райс в своём «твиттере».

Немец ответил: «Спасибо, приятель».

Ответная встреча состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.

Райс в двух матчах сборной Англии подряд получил приз лучшему игроку. 28 марта в игре отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сборная Англии победила Албанию (2:0), а 31 марта подопечные Гарета Саутгейта обыграли поляков (2:1). В составе «Вест Хэма» Райс провёл 29 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»