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«Оренбург» разгромил «Чайку» и вышел на второе место в ФНЛ

«Оренбург» разгромил «Чайку» и вышел на второе место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл песчанокопскую «Чайку». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:0.

Единственный гол на 74-й минуте встречи забил полузащитник «Оренбурга» Максим Палиенко. Нападающий оренбуржцев Николай Прудников, вышедший на замену во втором тайме, оформил дубль в добавленное время. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным.

В другом матче Футбольной национальной лиги «Алания» переиграла «Факел» со счётом 2:0. Голы на счету Алана Хабалова и Ислама Машукова.

«Оренбург» набрал 73 очка и вышел на второе место в таблице ФНЛ. «Чайка» (46) занимает 13-е место. «Алания» (63) — четвёртая.

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
07 апреля 2021, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Палиенко – 74'   2:0 Прудников – 90+2'   3:0 Прудников – 90+4'
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