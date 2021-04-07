«Оренбург» разгромил «Чайку» и вышел на второе место в ФНЛ

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл песчанокопскую «Чайку». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:0.

Единственный гол на 74-й минуте встречи забил полузащитник «Оренбурга» Максим Палиенко. Нападающий оренбуржцев Николай Прудников, вышедший на замену во втором тайме, оформил дубль в добавленное время. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным.

В другом матче Футбольной национальной лиги «Алания» переиграла «Факел» со счётом 2:0. Голы на счету Алана Хабалова и Ислама Машукова.

«Оренбург» набрал 73 очка и вышел на второе место в таблице ФНЛ. «Чайка» (46) занимает 13-е место. «Алания» (63) — четвёртая.