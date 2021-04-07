Пирло: «Беневенто» лишил «Ювентус» чемпионских амбиций

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы в матче с «Наполи» (2:1) высказался о целях команды на остаток сезона.

«В этом сезоне многое я сделал не так, но сделал бы это снова. Первый год непростой. Ты веришь в свои идеи и рвёшься в бой. Случилось много разного. Это самый сложный чемпионат для меня за всё время. Мне это пригодится в будущем. Я был неправ, но, как и все, я могу сделать выводы из этих ошибок.

Наша цель — выиграть этот мини-чемпионат из 10 матчей и победить в финале Кубка Италии. Чемпионат или Лига чемпионов? Оба турнира важны. Когда играешь за «Ювентус», нужно побеждать везде, ты не выбираешь турнир. У нас была возможность продолжить выступать в Лиге чемпионов ещё и потому, что у нас был соперник, который мог позволить нам играть. «Беневенто» лишил нас чемпионских амбиций», — цитирует Пирло Calciomercato.