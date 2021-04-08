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«Бавария» потерпела первое домашнее поражение с ноября 2019 года

«Бавария» потерпела первое домашнее поражение с ноября 2019 года
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Это домашнее поражение стало первым для мюнхенской команды за долгое время. Последний раз «Бавария» проигрывала на своём поле в матче 13-го тура чемпионата Германии сезона-2019/2020 с леверкузенским «Байером» (1:2), который состоялся 30 ноября 2019 года.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, мюнхенский клуб является действующим победителем турнира. В финале прошлого года «Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0).

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