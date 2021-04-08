Бильбао грозит лишение права на проведение матчей Евро-2020

Испанская федерация футбола (RFEF) объявила, что Стране Басков будет невозможно соблюдать нововведённые протоколы правительства, которые позволили бы болельщикам присутствовать на стадионах в Бильбао на Евро этим летом, что ставит под угрозу проведение матчей турнира в этом городе.



«Вчера был получен список требований, которые баскское правительство ввело в отношении присутствия болельщиков на матчах Евро, и с первого же взгляда мы были вынуждены констатировать невозможность их принятия испанской федерацией футбола.



Требование о вакцинации 60% населения в Бильбао и остальной части Испании до 14 июня невозможно выполнить и, следовательно, матчи должны будут пройти при пустых трибунах.



Таким образом, федерация футбола Испании не будет нести ответственность за решение, которое примет УЕФА после анализа этого документа, поскольку мы уже уведомили и заявили об этом в оргкомитет», — цитирует пресс-службу испанской федерации футбола Goal.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Три города могут лишиться права на проведение матчей Евро-2020