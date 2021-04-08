Семак: в «Сочи» есть футболисты, которые становились чемпионами России в составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».



«Мы уже давно играем в графике по две игры в неделю. В «Сочи» также собраны футболисты, которые выступали на самом высоком уровне, привыкли к такому графику. Это не два дня, а полноценные три — более чем достаточный срок, чтобы восстановиться. Не думаю, что у какой-то из команд будет преимущество.



Видел, конечно, встречу с «Локомотивом». Настоящий кубковый матч, много борьбы и единоборств. Индивидуальное мастерство Смолова предрешило исход поединка. «Сочи» из-за удаления, когда им нужно было отыгрываться, поставил себя в более сложную ситуацию. Старались, играли хорошо, на мой взгляд, но не смогли победить. Думаю, и одна, и вторая команда заслужили победу, но выигрывает тот, кто забивает больше.



В «Сочи» игроки все те же, мы их прекрасно знаем. Есть футболисты, которые становились чемпионами России в составе «Зенита». Команда очень опытная, много игроков, которые хорошо работают с мячом, обладают поставленным ударом. Организованная команда. Очень сложная игра нам предстоит. Команда как играла, так и играет. Иногда результат позволяет двигаться вверх по турнирной таблице, иногда соперники добиваются результата. Везение и реализация играют важную роль, а игра команды, в принципе, не изменилась», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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