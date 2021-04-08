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Себастьян Дриусси готов сыграть с «Сочи», Михаил Кержаков тренируется в общей группе

Себастьян Дриусси готов сыграть с «Сочи», Михаил Кержаков тренируется в общей группе
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал готовность состава к матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Себастьян Дриусси, конечно, готов провести больше времени на поле. У него был первый матч после длительной паузы, как и у Малкома. Тот раньше приступил к тренировкам и смог провести больше времени вместе с командой в общей группе. Что касается Дриусси, срок реабилитации был немножко больше. Но сейчас он готов и готов играть больше.

Михаил Кержаков тоже начал тренироваться в общей группе. Думаю, скоро наберёт форму и те кондиции, которые позволят ему играть. Что касается остальных футболистов, то есть какие-то микроповреждения, но ничего серьёзного нет.

Вряд ли правильно сравнивать Дзюбу с Малкомом, который пропустил два месяца. Что касается Артёма, то он хорошо выглядел в функциональном плане в последней игре. Это говорит о том, что он готов играть, что он и делает. И сыграл, на мой взгляд, очень хорошо», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Сергей Семак: Малком тренируется в общей группе, Дриусси работает с ограничениями
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