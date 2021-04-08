«Локомотив» не сильнее». Виктор Онопко — о выходе ЦСКА в полуфинал Кубка России
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал выход московских армейцев в полуфинал Кубка России после победы в матче 1/4 финала с тульским «Арсеналом» (2:1). Экс-наставник ЦСКА оценил уровень возможных соперников армейцев на стадии 1/2 финала.
«Конечно, «Локомотив» не сильнее, чем ЦСКА. Это футбол. «Крылья» обыграли «Динамо» — тоже, кто мог подумать? Ещё и «Ахмат» есть. Это кубковые матчи. Понятно, что все хотят побеждать. У «Крыльев» такой шанс попасть в финал и завоевать трофей. Не могу сказать, что у кого-то есть преимущество», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Ранее Онопко рассказал, что изменилось в игре ЦСКА под руководством новоиспечённого наставника Ивицы Олича.
ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России
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