Онопко рассказал, что изменилось в игре ЦСКА при Оличе

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал победу московских армейцев в матче 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1) и рассказал, что изменилось в игре команды под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.
«Начали забивать со стандартов, в первом тайме были опасные моменты. Не знаю, наигрывали ли это. Карпов как раз со стандарта забил. Влашич стал ниже опускаться, но это уже не в первой игре — до этого тоже замечал. Он чуть ли не забирал мяч у защитников и пытался разгонять атаки. Это, наверное, тоже какое-то требование. Может, была договорённость давать ему так играть. При развитии атак ЦСКА Влашич опускался и разгонял их со своей половины поля. А так, по большому счёту продолжается так же, как и раньше», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 8 апреля 2021
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