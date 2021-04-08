Онопко рассказал, что изменилось в игре ЦСКА при Оличе

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал победу московских армейцев в матче 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1) и рассказал, что изменилось в игре команды под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

«Начали забивать со стандартов, в первом тайме были опасные моменты. Не знаю, наигрывали ли это. Карпов как раз со стандарта забил. Влашич стал ниже опускаться, но это уже не в первой игре — до этого тоже замечал. Он чуть ли не забирал мяч у защитников и пытался разгонять атаки. Это, наверное, тоже какое-то требование. Может, была договорённость давать ему так играть. При развитии атак ЦСКА Влашич опускался и разгонял их со своей половины поля. А так, по большому счёту продолжается так же, как и раньше», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.