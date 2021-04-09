Сульшер прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Гранадой» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой гостей со счётом 2:0. В составе победителей забивали Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш.
«Мы хотим побеждать в каждом матче. У нас все ещё молодая команда, которая продолжает прогрессировать. Нужно расти и дальше. Мы всегда стараемся идти вперёд и создавать моменты. С уверенностью подойдём к ответной игре на «Олд Траффорд». Рашфорд и Бруну Фернандеш очень важны для нас. Маркус прекрасно распорядился мячом в завершении атаки, и Бруну достаточно спокойно реализовал пенальти, хотя вратарь едва не отразил мяч», — приводит слова Сульшева официальный сайт УЕФА.
Ответный матч команд состоится через неделю, 15 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).
- 9 апреля 2021
-
02:21
-
02:01
-
01:37
-
01:18
-
00:52
-
00:49
-
00:35
-
00:31
-
00:21
-
00:13
-
00:08
- 8 апреля 2021
-
23:53
-
23:53
-
23:52
-
23:48
-
23:32
-
23:26
-
23:24
-
23:13
-
23:06
-
22:55
-
22:46
-
22:30
-
22:18
-
22:06
-
21:58
-
21:53
-
21:47
-
21:46
-
21:32
-
21:30
-
21:23
-
21:21
-
21:09
-
21:04