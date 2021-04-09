Сульшер прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Гранадой» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой гостей со счётом 2:0. В составе победителей забивали Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш.

«Мы хотим побеждать в каждом матче. У нас все ещё молодая команда, которая продолжает прогрессировать. Нужно расти и дальше. Мы всегда стараемся идти вперёд и создавать моменты. С уверенностью подойдём к ответной игре на «Олд Траффорд». Рашфорд и Бруну Фернандеш очень важны для нас. Маркус прекрасно распорядился мячом в завершении атаки, и Бруну достаточно спокойно реализовал пенальти, хотя вратарь едва не отразил мяч», — приводит слова Сульшева официальный сайт УЕФА.

Ответный матч команд состоится через неделю, 15 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).