«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Фулхэма» в добавленное время благодаря голу Траоре

В стартовом матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» в гостях переиграл лондонский «Фулхэм» – 1:0.



В добавленное к первому тайму время форвард «Вулверхэмптона» Виллиан Жозе забил головой после подачи в штрафную Даниэля Каштелу, но гол был отменён арбитром Джонатаном Моссом из-за миллиметрового офсайда у последнего.



На второй добавленной к матчу минуте форвард «волков» Адама Траоре, войдя в штрафную и приблизившись к воротам, нанёс мощный удар в верхний ближний угол, пробив Альфонса Ареола.



«Фулхэм» нанёс 14 ударов по воротам, но всего трижды попал в створ и создал один голевой момент. «Волки» нанесли семь ударов, из них также три – в створ. В игре не было показано ни одной жёлтой карточки.



«Вулверхэмптон» благодаря победе поднялся на 12-е место в таблице АПЛ. «Фулхэм» с 26 очками остаётся в зоне вылета.