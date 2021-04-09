«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Фулхэма» в добавленное время благодаря голу Траоре

В стартовом матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» в гостях переиграл лондонский «Фулхэм» – 1:0.
В добавленное к первому тайму время форвард «Вулверхэмптона» Виллиан Жозе забил головой после подачи в штрафную Даниэля Каштелу, но гол был отменён арбитром Джонатаном Моссом из-за миллиметрового офсайда у последнего.
На второй добавленной к матчу минуте форвард «волков» Адама Траоре, войдя в штрафную и приблизившись к воротам, нанёс мощный удар в верхний ближний угол, пробив Альфонса Ареола.
«Фулхэм» нанёс 14 ударов по воротам, но всего трижды попал в створ и создал один голевой момент. «Волки» нанесли семь ударов, из них также три – в створ. В игре не было показано ни одной жёлтой карточки.
«Вулверхэмптон» благодаря победе поднялся на 12-е место в таблице АПЛ. «Фулхэм» с 26 очками остаётся в зоне вылета.
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