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«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Фулхэма» в добавленное время благодаря голу Траоре

«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Фулхэма» в добавленное время благодаря голу Траоре
Футбол / Англия 0
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В стартовом матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» в гостях переиграл лондонский «Фулхэм» – 1:0.

В добавленное к первому тайму время форвард «Вулверхэмптона» Виллиан Жозе забил головой после подачи в штрафную Даниэля Каштелу, но гол был отменён арбитром Джонатаном Моссом из-за миллиметрового офсайда у последнего.

На второй добавленной к матчу минуте форвард «волков» Адама Траоре, войдя в штрафную и приблизившись к воротам, нанёс мощный удар в верхний ближний угол, пробив Альфонса Ареола.

«Фулхэм» нанёс 14 ударов по воротам, но всего трижды попал в створ и создал один голевой момент. «Волки» нанесли семь ударов, из них также три – в створ. В игре не было показано ни одной жёлтой карточки.

«Вулверхэмптон» благодаря победе поднялся на 12-е место в таблице АПЛ. «Фулхэм» с 26 очками остаётся в зоне вылета.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
09 апреля 2021, пятница. 22:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Траоре – 90+2'
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