Черевченко отреагировал на информацию об интересе «Кайрата»

Наставник «Химок» Игорь Черевченко после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0) отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Кайрата».

«Слухи об интересе «Кайрата»? Я главный тренер «Химок», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Ранее сообщалось, что казахстанский «Кайрат» провёл переговоры с 46-летним тренером. Сейчас главным тренером клуба из Казахстана является 33-летний белорус Алексей Шпилевский.

Черевченко возглавил подмосковные «Химки» в сентябре прошлого года. Ранее он возглавлял тульский «Арсенал», «Балтику» и московский «Локомотив». В бытность игроком Черевченко выступал за сборную Таджикистана.