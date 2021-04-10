«Челси» разгромил «Кристал Пэлас»

В матче 31-го тура АПЛ «Челси» переиграл «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 4:1.
Футболисты «Челси» забили по голу на 8-й и 10-й минутах встречи 31-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Сначала полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт. Гости накрыли соперника прессингом и отобрали мяч, Каллум Хадсон-Одои сделал передачу в штрафную, а Хаверц качнул защитника и технично пробил в дальний угол ворот.
На 10-й минуте хавбек синих Кристиан Пулишич увеличил преимущество гостей. «Челси» провёл атаку левым флангом, Хаверц сделал передачу в штрафную, Пулишич принял мяч и мощно пробил в ближнюю девятку.
На 30-й минуте Мэйсон Маунт технично закрутил мяч в штрафную с левого фланга, Курт Зума выпрыгнул выше Гари Кэхилла и головой вколотил мяч под перекладину.
Нападающий «Кристал Пэласа» Кристиан Бентеке забил гол во втором тайме матча с «Челси». На 63-й минуте Бентеке головой замкнул навес Джеффри Шлуппа с фланга. Шлупп со свежими силами совершил рывок по левому флангу, прошёл к штрафной и навесил точно на голову Бентеке, который с нескольких метров вколотил мяч в сетку.
На 78-й минуте Пулишич забил четвёртый гол синих. Маунт разогнал атаку на правом фланге, покатил мяч на свежего Риса Джеймса, тот ворвался в штрафную и прострелил к дальней штанге, где Пулишич в касание замкнул передачу с пары метров.
«Челси» в 31 матче набрал 54 очка и занимает четвёртое место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (38) находится на 13-м месте.
- 10 апреля 2021
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