«Челси» разгромил «Кристал Пэлас»

В матче 31-го тура АПЛ «Челси» переиграл «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 4:1.

Футболисты «Челси» забили по голу на 8-й и 10-й минутах встречи 31-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Сначала полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт. Гости накрыли соперника прессингом и отобрали мяч, Каллум Хадсон-Одои сделал передачу в штрафную, а Хаверц качнул защитника и технично пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Кая Хаверца

На 10-й минуте хавбек синих Кристиан Пулишич увеличил преимущество гостей. «Челси» провёл атаку левым флангом, Хаверц сделал передачу в штрафную, Пулишич принял мяч и мощно пробил в ближнюю девятку.

Видео гола Кристиана Пулишича

На 30-й минуте Мэйсон Маунт технично закрутил мяч в штрафную с левого фланга, Курт Зума выпрыгнул выше Гари Кэхилла и головой вколотил мяч под перекладину.

Видео гола Мэйсона Маунта

Нападающий «Кристал Пэласа» Кристиан Бентеке забил гол во втором тайме матча с «Челси». На 63-й минуте Бентеке головой замкнул навес Джеффри Шлуппа с фланга. Шлупп со свежими силами совершил рывок по левому флангу, прошёл к штрафной и навесил точно на голову Бентеке, который с нескольких метров вколотил мяч в сетку.

Видео гола Кристиана Бентеке

На 78-й минуте Пулишич забил четвёртый гол синих. Маунт разогнал атаку на правом фланге, покатил мяч на свежего Риса Джеймса, тот ворвался в штрафную и прострелил к дальней штанге, где Пулишич в касание замкнул передачу с пары метров.

Видео гола Кристиана Пулишича

«Челси» в 31 матче набрал 54 очка и занимает четвёртое место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (38) находится на 13-м месте.