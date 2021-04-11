Два гола в течение пяти минут принесли «Ньюкаслу» победу над «Бёрнли»

В матче 31-го тура АПЛ «Ньюкасл» на выезде одержал волевую победу над «Бёрнли» — 2:1.
Счёт на 18-й минуте открыл Матей Выдра ударом с линии вратарской после прострела Криса Вуда.
Во втором тайме «Ньюкасл» ответил двумя голами в течение пяти минут. Сначала Аллан Сент-Максимен в штрафной площади покатил мяч на Джейкоба Мёрфи, и тот сравнял счёт мощным ударом в дальний угол.
А затем забил уже сам Сент-Максимен – он протащил мяч до штрафной, на замахе убрал защитника и нанёс прицельный удар в нижний угол.
Сент-Максимен выводит свою команду вперёд:
Для «Ньюкасла» эта победа стала первой за восемь матчей – последний раз они набирали три очка 6 февраля. С 32-я очками «сороки» по-прежнему располагаются на 17-м месте. У «Бёрнли» на одно очко больше, они на 15-м месте в АПЛ.
- 11 апреля 2021
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