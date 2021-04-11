Сульшер – о Соне: если бы мой сын 3 минуты лежал на газоне, я бы оставил его без ужина

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу отменённого гола Эдинсона Кавани в матче 31-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:1) и значении эпизода на исход игры.

«Гол был абсолютно правильный. Давайте не позволим ввести себя в заблуждение. Надо отметить, что если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи 10 товарищей, то я бы оставил его без ужина.

Нас не удалось ввести в заблуждение – в отличие от рефери. И эта ситуация нас завела. До неё мы играли как команда, выступавшая в Еврокубках в четверг вечером.

Мы отлично отреагировали на происходящее и здорово играли во втором тайме. Мы ощущали несправедливость и поэтому проявили характер. Нельзя допускать, чтобы подобные решения портили нам сезон», — приводит слова норвежца BBC.