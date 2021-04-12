В «Спартаке» сообщили о провокациях Гильерме в адрес болельщиков

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме провоцировал болельщиков красно-белых во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги.



Ранее стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес голкипера железнодорожников.



«Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков „Спартака“ по ходу матча, показывая им неприличные жесты. Соответствующее видео есть в распоряжении клуба. Видеодоказательства будут предъявлены КДК», — приводит слова Фетисова «Р-Спорт».

«Локомотив», набрав в 25 матчах 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Спартак» (47) — на втором месте.