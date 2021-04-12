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«Спартак» обратился в ЭСК по трём эпизодам матча с «Локомотивом»

«Спартак» обратился в ЭСК по трём эпизодам матча с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0
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Московский «Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС рассмотреть три эпизода матча с «Локомотивом» (0:2).

«Спартак-Москва» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку трём решениям судьи матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива» Кирилла Левникова и видеоассистента арбитра Сергея Иванова.

На 44-й минуте не был назначен пенальти в ворота «Локо». По нашему мнению, Квинси Промес был на мяче первым, при этом игрок соперника Александр Сильянов ударил по его ноге, а не по мячу. Два других эпизода также произошли в штрафной площади «Локомотива» на 57-й и 87-й минутах: не были назначены 11-метровые за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова. Рассчитываем на объективную оценку со стороны ЭСК РФС», — говорится в заявлении на сайте «Спартака».

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