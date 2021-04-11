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Федун: почему «Спартак» проиграл? Лучше спросите, почему пенальти не поставили

Федун: почему «Спартак» проиграл? Лучше спросите, почему пенальти не поставили
Футбол / РПЛ 0
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (0:2).

«Почему проиграли? Вы лучше спросите, почему пенальти не поставили», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который замкнул прострел Фёдора Смолова. На 45+1-й минуте железнодорожники удвоили преимущество. В этот раз Смолов записал на свой счёт не результативную передачу, а гол. Российский нападающий поразил ворота «Спартака» прямым ударом со штрафного. Стандарт был назначен за «фол последней надежды» в исполнении защитника красно-белых Айртона.

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