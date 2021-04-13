Перес автоматически переизбран на пост президента «Реала». Других кандидатов не было

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сохранил свой пост по итогам выборов главы «Королевского клуба», сообщает AS.



По информации издания, функционер был переизбран автоматически, поскольку оказался единственным кандидатом. Перес предоставил финансовые гарантии и будет руководить «сливочными» как минимум на протяжении ближайших четырёх лет, до 2025 года.



Перес впервые возглавил «Реал» в июле 2000 года. В феврале 2006 года он подал в отставку. Во второй раз Флорентино стал президентом «сливочных» в 2009 году и занимает пост до сих пор.



«Реал», набрав 66 очков в 30 турах, идёт на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Зинедина Зидана на 1 очко отстают от «Атлетико» и на столько же опережают «Барселону».

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